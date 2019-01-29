Аль-Хелаифи: Паредес принесёт в «ПСЖ» сильные стороны аргентинского футбола

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал переход в клуб аргентинского полузащитника Леандро Паредеса из «Зенита».

«Мы очень рады приветствовать Паредеса в семье «ПСЖ». Леандро принесёт с собой традиционные сильные стороны аргентинского футбола, воинственность и очень хорошие технические качества. Он многое даст нашей полузащите. Я уверен, что Леандро быстро адаптируется в нашем хорошо организованном и амбициозном коллективе под руководством нашего тренера. Переход Паредеса сохранит динамику, которая приближает нас к большим свершениям. Нас ждёт захватывающее будущее», — приводит слова Аль-Хелаифи официальный сайт «ПСЖ».

24-летний Паредес обошёлся «ПСЖ» в € 47 млн. Хавбек подписал контракт с клубом до лета 2023 года.