Сёмин: надеемся на улучшение взаимопонимания Смолова и остальных форвардов

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, каким было психологическое состояние нападающего Фёдора Смолова сразу после перехода в команду и в последующие месяцы.

«Он настолько опытный человек и футболист, что сам всё принял для себя так, как оно было. Все разговоры вокруг него остались разговорами. И в работе с ним акцент, наверное, всё-таки требовалось делать не на психологии, а на взаимодействии с командой. Хотя он играл на достаточно хорошем уровне, принёс пользу. И ещё принесёт» — сказал Сёмин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Пучкову.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 4 гола и 1 результативную передачу.