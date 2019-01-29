«Севилья» объявила о переходе хавбека «Наполи» Рога

Хорватский полузащитник «Наполи» Марко Рог перешёл в «Севилью». Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

Испанский клуб арендовал футболиста до конца нынешнего сезона без права последующего выкупа.

23-летний Рог перешёл в «Наполи» летом 2016 года из загребского «Динамо» за € 1,5 млн. Через год неаполитанский клуб выкупил трансфер игрока за € 13 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором одного забитого мяча. Его контракт с «Наполи» действует до лета 2021 года. Рог провёл 16 матчей за сборную Хорватии, в которых отметился двумя результативными передачи. Ранее также выступал за хорватские клубы «Вараждин» и «Сплит».