Член исполкома ФФУ: перейдя в «Зенит», Ракицкий ничего формально не нарушил

Исполком Федерации футбола Украины Сергей Макаров прокомментировал переход защитника Ярослава Ракицкого из «Шахтёра» в «Зенит».

«Никаких запретов на работу в России у нас не существует, поэтому ничего Ракицкий формально не нарушил, могу только пожелать ему успехов в новом клубе. Надеюсь, что он продолжит свою яркую карьеру и будет прогрессировать. Что касается дальнейшего привлечения Ярослава в сборную Украины, то этот вопрос будет решаться тренерским штабом команды.



Переход в „Зенит“ — это выбор самого футболиста. Исполком Федерации футбола Украины по этому поводу не собирался и вряд ли будет собираться. Я придерживаюсь той точки зрения, что футбол должен быть вне политики», — приводит слова Макарова ТАСС.

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