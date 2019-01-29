«Ростов» арендовал у «Зенита» Новосельцева

«Зенит» и «Ростов» достигли соглашения о переходе центрального защитника Ивана Новосельцева до конца сезона-2018/19.

Новосельцев стал игроком сине-бело-голубых в августе 2016 года, провёл девять матчей и стал обладателем бронзовых медалей чемпионата страны. Вторую половину прошлого сезона защитник отыграл в тульском «Арсенале», а в июле 2018 года на правах аренды перешёл в «Анжи».



«Зенит» желает Ивану Новосельцеву успешного продолжения сезона!» — говорится на официальном сайте петербургской команды.

В нынешнем сезоне 27-летний игрок провёл 11 матчей в Российской Премьер-Лиге, стал автором одного забитого мяча и получил три жёлтые карточки. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга действует до лета 2021 года. За сборную России сыграл пять матчей.

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