Фурсенко: пожелал бы Ракицкому такой же славной карьеры, как у Тимощука

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал переход украинского защитника Ярослава Ракицкого, который был приобретён у «Шахтёра».



«Ракицкий больше полугода находился в нашем листе интересов. Сейчас возникла возможность его приобрести, и мы договорились с «Шахтёром». Это сильный футболист с отличной левой ногой. Можем играть как центрального защитника, так и полузащитника. Плюс у него очень хорошие физические кондиции. Мы только что провели медицинский осмотр. Он показал высочайшие параметры.



Ракицкий взял в «Зените» 44-й номер, под которым в команде долго играл Анатолий Тимощук? Насколько я знаю, он играл под этим номером в «Шахтёре». Но да, в этом есть свой символизм. Анатолий Тимощук был очень важным игроком в нашем составе, капитаном. Ракицкому я пожелал бы в «Зените» такой же славной карьеры. Тем более что они очень похожи по своему отношению к футболу», — сказал Фурсенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Целых.

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