Стрепетов: Мевля, Нету и Иванович лучше Ракицкого, «Зениту» нужен новый Гарай

Экс-футболист, тренер и селекционер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал уход из команды полузащитника Леандро Паредеса, который перешёл в «ПСЖ».



«До закрытия трансферного окна осталось очень мало времени, а «Зениту» нужен игрок, способный вести свою игру, как это делал Паредес. Своей игрой он объединял линию обороны и линию атаки, он был диспетчером команды, как бы кто к нему не относился. Найти замену Паредесу среди тех игроков, которые на данный момент есть в распоряжении Семака, — трудная задача», — сказал Стрепетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Армандом.

Также Стрепетов оценил трансфер защитника «Шахтёра» Ярослава Ракицкого.

«Что касается перехода Ракицкого, то мнений здесь много – кто-то его критикует, кто-то хвалит. Но здесь важно то, что его лоббируют главный тренер и его помощник – Анатолий Тимощук. На этой позиции уже есть Мевля, Иванович, Нету, они по многим показателям лучше Ракицкого, но тренерский штаб видит в нём усиление. Обороне «Зенита» нужен ведущий игрок, такой, каким был Гарай. С появлением Гарая игра в обороне преобразилась, он обладал первым пасом в атаку. Ракицкий должен занять эту роль, у него есть желание доказать свою состоятельность, стать лидером «Зенита». Будет очень неприятно, если он окажется на скамейке, но в первых матчах у него будет шанс показать себя», – добавил Стрепетов.

«Теперь Семак должен быть доволен». Мнение обозревателя «Чемпионата» Олега Лысенко о последних трансферах «Зенита» читайте в нашем телеграм-канале.