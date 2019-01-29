«Тамбов» взял в аренду у «Зенита» защитника Зуйкова

«Зенит» и «Тамбов» достигли соглашения о переходе правого защитника Сергей Зуйкова до конца нынешнего сезона.

В январе 2017 года Зуйков перешёл в «Зенит» и начал выступать за фарм-клуб петербуржцев — «Зенит-2». Изначально был заявлен за «Зенит-2» и на сезон-2017/18, но 29 августа 2017 года на правах аренды до конца сезона-2017/18 перешёл в «Томь», где принял участие в 23 матчах Футбольной национальной лиги. Перед началом сезона-2018/19 вновь перешёл на правах аренды до конца сезона в «Томь», где стал капитаном команды.

«Сине-бело-голубые желают защитнику удачи и новых спортивных успехов!» — говорится на официальном сайте петербургского клуба.

«Тамбов» после 24 туров единолично лидирует в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, опережая «Томь» на одно очко.

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