«Вильярреал» уволил тренера, у которого была лишь одна победа — над «Спартаком»

Испанский специалист Луис Гарсия Пласа уволен с поста главного тренера «Вильярреала». Об этом сообщила пресс-служба испанской команды. 46-летний специалист был связан с клубом контрактом до конца сезона-2018/19. Сегодня, 29 января, «Вильярреал» объявит имя нового наставника.

Пласа был назначен на этот пост перед встречей 6-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком», в которой «Вильярреал» одержал победу со счётом 2:0. Эта победа стала единственной, которую «жёлтая подводная лодка» одержала под руководством испанского тренера.

На данный момент безвыигрышная серия «Вильярреала» во всех турнирах составляет восемь матчей. Клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков после 21 тура.