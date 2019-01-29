«Ювентус» объявил о переходе Касереса

Уругвайский защитник «Лацио» Мартин Касерес перешёл в «Ювентус». Об этом сообщает официальный «твиттер» туринского клуба.

«Ювентус» арендовал футболиста на полгода за € 600 тыс. Уругваец уже в третий раз в своей карьере перешёл в стан «бьянконери». Ранее он уже выступал за клуб из Турина в сезоне-2009/10, а также с 2012 по 2016 год. В составе «Ювентуса» он пять раз становился чемпионом Италии, выиграл два Кубка Италии, а также три Суперкубка страны.

31-летний Касерес перешёл в «Лацио» прошлым летом из «Вероны». Сумма трансфера составила € 600 тыс. В нынешнем сезоне он провёл четыре матча в чемпионате Италии. Также уругваец выступал за «Дефенсор», «Вильярреал», «Барселону», «Севилью» и «Саутгемптон».