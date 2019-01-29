Агент: предложение «Галатасарая» по Зе Луишу «Спартаку» не нравится

Мануэль Пирес, агент нападающего «Спартака» Зе Луиша, подтвердил интерес к его подопечному со стороны «Галатасарая».



«Галатасарай» действительно хочет пополнить состав Зе Луишем, но «Спартак» не готов отпускать своего нападающего. Руководство клуба приняло решение, что у них есть три футболиста, которых они не продадут, – это Адриано, Фернандо и Зе Луиш. Возможно, позже какой-то китайский клуб сделает более выгодное предложение, которое «Спартак» примет, но предложение «Галатасарая» им не нравится», — сказал агент в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

В нынешнем сезоне Зе Луиш провёл в составе красно-белых в Российской Премьер-Лиге 14 матчей (из них 11 — в основном составе), в которых забил семь мячей (два — с пенальти) и получил три жёлтые карточки.