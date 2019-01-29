«Спартак» — «Локомотив»: онлайн-трансляция начнётся 29 января в 20:00

Сегодня, 29 января, на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе (Катар) состоится матч товарищеского турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер», в котором встретятся московские «Спартак» и «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Ранее команды встречались 63 раза. Преимущество по количеству побед на стороне красно-белых – 27. В свою очередь «железнодорожники» оказывались сильнее в 21 игре. Ещё в 15 матчах соперники не выявили победителя.



Матч «Спартак» – «Локомотив» станет последней встречей в товарищеском турнире в Катаре. Помимо «Спартака» и «Локомотива» участие в нём принимали «Ростов» и «Зенит». С результатами матчей можно ознакомиться на «Чемпионате».

Сёмин: Фернандеш должен принять решение, мы сделали ему предложение Главный тренер «Локомотива» подвёл итоги катарского сбора и прокомментировал общую ситуацию в клубе.