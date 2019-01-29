Бывший футболист ЦСКА и тренер «Карпат» Иштван Секеч скончался в возрасте 79 лет

Бывший советский и российский футболист и тренер Иштван Секеч ушёл из жизни, сообщает «UA-Футбол».



За свою футбольную карьеру, которая длилась с 1957 по 1972 год, Секеч, выступавший на позиции нападающего, успел поиграть за 10 клубов, среди которых «Колхозник», «Спартак» (Ужгород), «Динамо» (Киев), «Авангард» (Тернополь), «Авангард» (Харьков), СКА (Львов), СКА (Одесса), ЦСКА, «Черноморец» и «Судостроитель».



К тренерской деятельности Секеч приступил в 1973 году и за последующие 40 лет поработал в 17 клубах. Среди них – «Карпаты» (Львов), «Пахтакор», «Луч», «Жемчужина» и «Металлург-Кузбасс», а также «Памир», «Подолье» (Хмельницкий), «Темп» (Шепетовка), «Приборист», «Океан», «Нефтяник» (Похвистнево), «Металлург» (Красноярск), «Регар-ТадАЗ», «ЦСКА-Памир», «Андижан» и «Мика». В 1965 году он получил звание мастера спорта СССР.