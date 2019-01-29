Д. Суарес близок к переходу в «Арсенал»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Денис Суарес в ближайшие дни станет игроком лондонского «Арсенала», сообщает Goal.

«Канониры» арендуют Суареса с правом последующего выкупа. Ожидается, что сумма аренды составит € 2,5 млн. За выкуп футболиста лондонскому клубу придётся заплатить около € 20 млн.

Контракт Дениса с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2020 года. Сообщается, что хавбек согласился продлить договор на один сезон, чтобы перейти в «Арсенал».

Суарес выступает за основную команду каталонского клуба с лета 2016 года. В нынешнем сезоне испанской Примеры 25-летний испанец провёл два матча.

«Арсенал», набрав 44 очка, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Сегодня, 29 января, «канониры» на домашнем поле сыграют с «Кардифф Сити». Начало встречи — в 22:45 мск.