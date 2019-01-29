Зе Луиш: могу всех заверить — я игрок «Спартака» и намерен выполнить контракт

Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны зарубежных клубов.



«Приятно узнать, что тобой интересуются другие клубы. Это значит, что ты не зря ешь свой хлеб, делаешь свою работу правильно, растёшь, и этим вызван интерес. С другой стороны, могу всех заверить, что я игрок «Спартака» и намерен выполнить свой контракт с клубом от и до. Сейчас я полностью сконцентрирован на работе в «Спартаке», на защите красно-белых цветов. Если в будущем когда-то поступит предложение, которое заинтересует все стороны, и клуб, и меня, тогда сядем, будем разговаривать. Но на данный момент я – игрок «Спартака», — цитирует Зе Луиша «Спорт-экспресс».



Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Галатасарай» готов взять нападающего «Спартака» Зе Луиша в аренду с правом выкупа или заплатить за трансфер по частям. Турецкий клуб не может позволить себе полноценный трансфер нападающего красно-белых в нынешнее трансферное окно, так как из-за этого у него могут возникнуть проблемы с финансовым фэйр-плей.

Агент: предложение «Галатасарая» по Зе Луишу «Спартаку» не нравится