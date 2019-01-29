Стали известны соперники «Зенита» на сборе в Испании

«Зенит» на своём официальном сайте огласил соперников и расписание товарищеских матчей, которые команда проведёт на предстоящем сборе в Аликанте (Испания), куда отправится 31 января.



2 февраля сине-бело-голубые встретятся с «Эльче», в настоящий момент выступающим в Сегунде – втором по силе дивизионе Испании. Матч начнётся в 14:00 мск. 4 февраля «Зенит» сыграет с действующим чемпионом Люксембурга «Дюделанжем», начало – в 20:00 мск. В заключительном матче сбора петербургская команда встретится с норвежским клубом «Сарпсборг». Игра состоится 8 февраля, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.



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