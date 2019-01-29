Аллегри: «Ювентус» — не суперфаворит Лиги чемпионов

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не считает свою команду одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

«Нигде не написано, что «Ювентус» — суперфаворит Лиги чемпионов. Это было бы безумием. Если бы мы воспринимали всё так, то не чувствовали бы конкуренцию, которая есть в этом турнире. У нас есть цель — вернуть Кубок Лиги чемпионов домой. Мы это сделаем, если покажем хорошую игру и нам будет сопутствовать удача», — приводит слова Аллегри Football Italia.

«Ювентус» финишировал первым в турнирной таблице группы H, в которой его соперниками были «Манчестер Юнайтед», «Валенсия» и «Янг Бойз».

В 1/8 финала Лиги чемпионов туринский клуб сыграет с мадридским «Атлетико». Первый матч пройдёт в Испании 20 февраля, а ответный — 12 марта в Италии.