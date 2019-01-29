Игуаин ответил на критику в свой адрес

Нападающий «Челси» Гонсало Игуаин, права на которого принадлежат «Ювентусу», в своём «инстаграме» ответил на критику в свой адрес.



«Если кто-то говорит о тебе плохо, гордись, потому что это значит, что твоя жизнь важнее. Но если ты ни с кем не конфликтуешь, фокусируешься на своих делах и добиваешься определённых достижений, некоторые люди начинают расстраиваться. Они злятся, потому что хотят того же, но не готовы трудиться. Из-за этого они начинают плохо говорить о других», — говорится в сообщении Игуаина.



Ранее глава Министерства внутренних дел Италии и вице-премьер Маттео Сальвини, комментируя уход аргентинского форварда из «Милана», назвал его наёмником и выразил мнение, что игрок вёл себя недостойно во время выступления за россонери.

Глава МВД Италии: рад, что Игуаин покинул «Милан», он вёл себя недостойно