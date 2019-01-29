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«Спартак» — «Локомотив»: Зе Луиш и Смолов выйдут на поле с первых минут

«Спартак» — «Локомотив»: Зе Луиш и Смолов выйдут на поле с первых минут
Футбол / РПЛ

Московские «Спартак» и «Локомотив» огласили стартовые составы на заключительный матч товарищеского турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер».

Состав «Спартака»: Александр Селихов, Илья Кутепов, Георгий Джикия, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий, Айртон Лукас, Роман Зобнин, Денис Глушаков, Александр Ташаев, Софьян Ханни, Зе Луиш.

Состав «Локомотива»: Маринато Гилерме, Ведран Чорлука, Соломон Кверквелия, Михаил Лысов, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Владислав Игнатьев, Гжегож Крыховяк, Джефферсон Фарфан, Фёдор Смолов.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится сегодня, 29 января, на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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