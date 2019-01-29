«Спартак» — «Локомотив»: Зе Луиш и Смолов выйдут на поле с первых минут

Московские «Спартак» и «Локомотив» огласили стартовые составы на заключительный матч товарищеского турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер».



Состав «Спартака»: Александр Селихов, Илья Кутепов, Георгий Джикия, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий, Айртон Лукас, Роман Зобнин, Денис Глушаков, Александр Ташаев, Софьян Ханни, Зе Луиш.



Состав «Локомотива»: Маринато Гилерме, Ведран Чорлука, Соломон Кверквелия, Михаил Лысов, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Владислав Игнатьев, Гжегож Крыховяк, Джефферсон Фарфан, Фёдор Смолов.



Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится сегодня, 29 января, на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.