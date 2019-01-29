Федун: «Галатасарай» должен убить деньгами, чтобы «Спартак» продал Зе Луиша

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба форвардов Луиса Адриано и Зе Луиша.

«Ещё раз повторю: «Спартак» не собирается продавать Луиса Адриано и Зе Луиша. Сегодня появились новости, что «Галатасарай» прислал улучшенное предложение по Зе Луишу? Это, знаете, как одна бабка сказала.

Чтобы мы рассмотрели предложение, нас должны убить деньгами. Если будет сумма как у Леандро Паредеса, мы подумаем», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Адриано забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи в 14 матчах. В активе Зе Луиша 7 мячей в 14 встречах.

Сегодня, 29 января, «Спартак» проведёт матч с московским «Локомотивом» в рамках турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер». Встреча состоится в Дохе (Катар) на стадионе «Аспир-Центр» и начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.