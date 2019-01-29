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«Краснодар» сыграл вничью с «Бэйцзин Жэньхэ» в товарищеском матче

«Краснодар» сыграл вничью с «Бэйцзин Жэньхэ» в товарищеском матче
Футбол / Прочие турниры

«Краснодар» и «Бэйцзин Жэньхэ» не выявили победителя в товарищеском матче, который состоялся сегодня, 29 января. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Китайская команда вышла вперёд уже на 18-й минуте благодаря точному удару нападающего Макете Диопа. «Быкам» не удавалось сравнять счёт вплоть до 81-й минуты, когда голом отметился форвард Магомед-Шапи Сулейманов, спасший свою команду от поражения.

«Краснодар» после 17 туров занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 33 очками в активе, на одно очко отставая от лидирующего в первенстве «Зенита». В первом матче после зимнего перерыва «быкам» предстоит встретиться с московским «Спартаком». Игра состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 3 марта.

Товарищеские матчи (клубы)
29 января 2019, вторник. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
1:1
Бэйцзин Жэньхэ
Гуйян, Китай
0:1 – Диоп – 18, 1:1 – Сулейманов – 81
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