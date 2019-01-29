«Краснодар» сыграл вничью с «Бэйцзин Жэньхэ» в товарищеском матче

«Краснодар» и «Бэйцзин Жэньхэ» не выявили победителя в товарищеском матче, который состоялся сегодня, 29 января. Встреча завершилась со счётом 1:1.



Китайская команда вышла вперёд уже на 18-й минуте благодаря точному удару нападающего Макете Диопа. «Быкам» не удавалось сравнять счёт вплоть до 81-й минуты, когда голом отметился форвард Магомед-Шапи Сулейманов, спасший свою команду от поражения.



«Краснодар» после 17 туров занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 33 очками в активе, на одно очко отставая от лидирующего в первенстве «Зенита». В первом матче после зимнего перерыва «быкам» предстоит встретиться с московским «Спартаком». Игра состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 3 марта.