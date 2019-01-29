Тренер сборной Исландии посетил товарищескую игру ЦСКА — «Норшелланн»

Тренер сборной Исландии Фрейр Александерссон посетил товарищеский матч ЦСКА с «Норшелланном», который проходит в Ла-Манге (Испания), передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.



Целью приезда специалиста в Испанию было общение с игроками национальной команды, выступающими в России. При этом ни один из них – ни Хёрдур Магнуссон, ни Арнор Сигурдссон – не принимает участия в игре с датским клубом.



Матч ЦСКА – «Норшелланн» проходит в настоящий момент. За развитием событий в игре можно следить на «Чемпионате».

ЦСКА после 17 туров занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 30 очками в активе. Выше «армейцев» располагаются лишь «Зенит» (34) и «Краснодар» (33). В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва ЦСКА предстоит встретиться с тульским «Арсеналом». Игра пройдёт в Туле 3 марта.