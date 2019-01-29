Федун рассказал о создании детского благотворительного фонда «Спартака»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун перед матчем с «Локомотивом» на товарищеском турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер» рассказал о создании детского благотворительного фонда, который будет поддерживать детей с опорно-двигательными проблемами.

«Наши футболисты выходят в футболках с надписями «Спартак» — детям». Это первая попытка создать благотворительный фонд, который будет поддерживать детей с опорно-двигательными проблемами.

Инициатива шла от футболистов. У нас была гигантская череда травм, и игроки во время лечения видели маленьких детей, которые либо не могут ходить, либо у них есть трудности. Так родилась идея оказывать таким детям поддержку, чтобы могли играть в футбол не только те, кто в детских школах, но и дети, которые лишь с завистью могут смотреть на бегающих во дворе ребят.

У нас созданы две группы, которые занимаются ДЦП. Также в академии будет создаваться несколько групп, которые имеют трудности с хождением, чтобы они тоже могли играть в футбол», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.