Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

«Арсенал» включил пропавшего Салу в список игроков «Кардиффа» на матч АПЛ

«Арсенал» включил пропавшего Салу в список игроков «Кардиффа» на матч АПЛ
Футбол / Англия

Представители лондонского «Арсенала» включили нападающего Эмилиано Салу, пропавшего после вылета из Франции 21 января, в список футболистов «Кардифф Сити» на матч в 24-м туре английской Премьер-лиги.

Фамилия аргентинского футболиста оказалась в предматчевой программке, в которой были представлены заявки команд.

Фото доступно в «Твиттере».

Матч «Арсенал» — «Кардифф» состоится сегодня, 29 января, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Сала перешёл в «Кардифф» из «Нанта» в это зимнее трансферное окно. Вечером 21 января нападающий попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.

Тренер «Кардиффа»: исчезновение Салы заставило меня задуматься об уходе
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент