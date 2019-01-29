«Арсенал» включил пропавшего Салу в список игроков «Кардиффа» на матч АПЛ

Представители лондонского «Арсенала» включили нападающего Эмилиано Салу, пропавшего после вылета из Франции 21 января, в список футболистов «Кардифф Сити» на матч в 24-м туре английской Премьер-лиги.



Фамилия аргентинского футболиста оказалась в предматчевой программке, в которой были представлены заявки команд.

Фото доступно в «Твиттере».



Матч «Арсенал» — «Кардифф» состоится сегодня, 29 января, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.



Сала перешёл в «Кардифф» из «Нанта» в это зимнее трансферное окно. Вечером 21 января нападающий попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.