«Арсенал» включил пропавшего Салу в список игроков «Кардиффа» на матч АПЛ

Представители лондонского «Арсенала» включили нападающего Эмилиано Салу, пропавшего после вылета из Франции 21 января, в список футболистов «Кардифф Сити» на матч в 24-м туре английской Премьер-лиги.
Фамилия аргентинского футболиста оказалась в предматчевой программке, в которой были представлены заявки команд.
Фото доступно в «Твиттере».
Матч «Арсенал» — «Кардифф» состоится сегодня, 29 января, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.
Сала перешёл в «Кардифф» из «Нанта» в это зимнее трансферное окно. Вечером 21 января нападающий попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.
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