Семак: для тренерского штаба сборы — это тоже экстрим

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на своей странице в «Инстаграме» рассказал о специфике работы в период сборов.

«Сборы… Не ошибусь, если скажу, что это самое сложное время для любого футболиста. Втягиваться в тренировочный процесс после отпуска всегда сложно, тем более когда ещё свежи воспоминания о прекрасно проведённом времени с семьёй, детьми и друзьями. А здесь работа. Тяжёлая ежедневная работа. У ребят болит всё… Радует, что боль проходит в течение недели, но не у всех.

Для тренерского штаба сборы — это тоже экстрим. Подготовка к тренировкам, их анализ, мониторинг нагрузок с учётом рекомендаций медицинского персонала. Бесконечные просмотры потенциальных новичков и редкие минуты отдыха. В мой первый предсезонный сбор мы выбрались на прогулку к морю день на десятый, хотя оно было в ста метрах от отеля.

Затрону тему прошедших сборов в Катаре и результатов матчей. Все ребята — молодцы, работали так, как нужно. Да, проигрывать всегда обидно, но нужно уметь делать правильные выводы исходя из приоритетов в подготовке и не сворачивать с намеченного пути. Спасибо всем за поддержку, и с окончанием первого этапа!» — написал Семак.

«Зенит», набрав 34 очка, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги.