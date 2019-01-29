Ахметов: бег по полям для гольфа и работа на тренировках идут нам на пользу

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов оценил выступление команды в товарищеском матче с «Норшелланном» (2:1).



«Не считаю себя лучшим игроком матча, вся команда играла неплохо. Для начала второго сбора я потихоньку набираю форму. Есть тактические наработки, что-то у нас получается, что-то — нет, с каждым разом хочется улучшать свою игру. Нужно играть более надёжно сзади и более эффективно впереди.



Конечно, под нагрузками играть тяжело. Высокий темп до конца игры? Мы не зря бегаем по полям для гольфа и делаем большой объём работы на тренировках. Это идёт нам на пользу. В игре были отрезки, где мы чуть отдавали инициативу, тяжело всегда прессинговать и владеть инициативой, физически мы ещё не готовы на 100%, поэтому получалось, что отдавали инициативу. Стараемся всегда играть первым номером и от себя. Подарок? Я не ем хамон, это же свинина, так что отдам его команде», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

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