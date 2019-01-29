«Милан» — «Наполи»: Пёнтек и Милик сыграют с первых минут

«Милан» и «Наполи» объявили стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка Италии, который состоится сегодня, 29 января, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и начнётся в 22:45 мск.



«Милан»: Джанлуиджи Доннарумма, Иньяцио Абате, Матео Муссакио, Алессио Романьоли, Диего Лашальт, Франк Кессье, Тьемуэ Бакайоко, Лукас Пакета, Самуэль Кастильехо, Кшиштоф Пёнтек, Фабио Борини.



«Наполи»: Алекс Мерет, Кевин Малку, Никола Максимович, Калиду Кулибали, Фаузи Гулам, Фабиан Руис, Маркес Аллан, Амаду Диавара, Пётр Зелиньски, Лоренсо Инсинье, Аркадиуш Милик.



В 1/8 финала Кубка Италии «Милан» на выезде в дополнительное время переиграл «Сампдорию» — 2:0. В свою очередь, «Наполи» на своём поле уверенно обыграл «Сассуоло» (2:0).