Сёмин: результат важен, но не получилось, «Спартак» был сильнее

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал проигрыш со счётом 0:4 в матче со «Спартаком» на товарищеском турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер».

«Результат важен, но не получилось. «Спартак» был сильнее. Во-первых, их готовность была лучше. Во-вторых, быстрый гол. Также мы проигрывали много единоборств.

У каждого игрока есть шанс закрепиться в составе. Всё будет зависеть от того, как они проведут следующий тренировочный сбор перед сезоном.

Если такой турнир будет через год, в принципе, готовы приехать. Полезная и хорошая информация. Были игры хорошие, были — не очень. Всё закономерно. Физические кондиции ещё не на 100% у каждого игрока. Конечно, приедем», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.