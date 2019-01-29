Кононов: «Спартак» настолько сильнее конкурентов? Посмотрим в чемпионате

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов подвёл итоги выступления команды на товарищеском турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер».



«Эмоции? Это однозначно тренировочный турнир, мы готовимся к чемпионату. Два сбора прошли, ещё два впереди. Мы настраивались на каждую игру. Успех в том, что ребята понимали: надо побеждать во всех матчах. При нагрузках, которые они получили, считаю, они очень хорошо проделали свою работу как на тренировках, так и в матчах.



«Спартак» настолько сильнее конкурентов? Посмотрим в чемпионате. Я ничего пока не могу говорить. Да вы и сами это чувствуете. Всё будет решаться в официальных матчах, а не в товарищеских. И мы, и соперники выходили не в оптимальных составах. У нас не было ряда футболистов, восстанавливающихся после травм. Так что это просто товарищеский турнир.



Мы отлично подготовились на этом сборе. Это самое главное. И, тьфу-тьфу-тьфу, без серьёзных травм. Ребята восстанавливаются, Фернандо скоро будет в общей группе, Боккетти на следующем сборе — тоже. Также мы ещё ближе познакомились друг с другом», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

«Спартак» — чемпион! Пока – турнира в Катаре 2:1, 3:0, 4:0. Команде Олега Кононова не было равных в Дохе.