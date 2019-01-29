Кононов: полностью мне не понравилась ни одна из трёх игр «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы со счётом 4:0 в матче с «Локомотивом» рассказал, почему ему не понравилась ни одна игра его команды на товарищеском турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер».

«Решили поберечь Игнатова. Небольшой дискомфорт в приводящей мышце. Он рвался играть, но мы не стали рисковать. У Мельгарехо сегодня то же самое. Мы договорились, если вдруг у кого-то небольшое недомогание, то мы не рискуем.

Какая из трёх игр больше понравилась? Никакая. Абсолютно. Это если брать все матчи. Были определённые моменты, отрезки, которые мне нравились, но не полные матчи. Всё впереди», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

«Спартак» стал победителем турнира в Катаре, одержав три победы в трёх матчах с общим счётом 9:1.