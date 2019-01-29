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Головин — в основе «Монако» на матч с «Генгамом» в полуфинале Кубка лиги

Головин — в основе «Монако» на матч с «Генгамом» в полуфинале Кубка лиги
Футбол / Франция

«Монако» в своём официальном «твиттере» огласил стартовый состав на полуфинальный матч Кубка французской лиги с «Генгамом».

В основе монегасков в этой встрече сыграет российский полузащитник Александр Головин, в прошлом матче оставшийся на скамейке запасных. Напомним, игра с «Генгамом» станет второй после возвращения Леонарду Жардима на пост главного тренера «Монако».

Состав «Монако»: Даниэль Субашич, Бенуа Бадьяшиль, Фоде Балло-Туре, Жемерсон, Камил Глик, Бенджамин Хенрихс, Сеск Фабрегас, Александр Головин, Вильям Ванкёр, Маркус Лопеш, Желсон Мартинш.

Во втором полуфинале Кубка лиги встретятся «Страсбург» и «Бордо». Игра состоится завтра, 30 января. С турнирной сеткой можно ознакомиться на «Чемпионате».

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