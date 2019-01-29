Видео: «Спартак» празднует победу в Кубке Матч Премьер

Московский «Спартак» стал триумфатором товарищеского турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер», который проходил в Катаре. В последнем матче красно-белые разгромили «Локомотив» со счётом 4:0.

После игры футболисты и тренерский штаб красно-белых отметили победу в турнире на футбольном поле.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Спартак» также одержал победу в первых двух матчах турнира — с «Ростовом» (2:1) и «Зенитом» (3:0) — и набрал 9 очков. Второе место занял «Локомотив» (5), третье — «Зенит» (3). «Ростов», набрав одно очко, стал четвёртым.

«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 встречах красно-белые одержали 8 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.