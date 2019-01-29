Глушаков — о триумфе «Спартака» на турнире в Катаре: большие победы впереди!

Полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в своём «инстаграме» поделился эмоциями от победы команды на товарищеском турнире, который прошёл в Катаре. В последнем матче, который состоялся сегодня, 29 января, красно-белые разгромили «Локомотив» со счётом 4:0.



«Всех — с победой в «Кубке Матч Премьер»! Это наша общая маленькая победа, красно-белые.

Большие победы впереди!» — говорится в сообщении Глушакова.



«Спартак» одержал победу также в первых двух матчах турнира — с «Ростовом» (2:1) и «Зенитом» (3:0) — и набрал 9 очков. Второе место занял «Локомотив» (5), третье — «Зенит» (3). «Ростов», набрав одно очко, стал четвёртым.



После 17 туров «Спартак» занимает четвёртое место в таблице Российской Премьер-Лиги и уступает «Зениту», «Краснодару» и ЦСКА.

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