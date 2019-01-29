«Бетис» взял Хесе в аренду у «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Хесе Родригес перешёл в «Бетис», сообщает официальный сайт испанского клуба.



Стороны договорились о трансфере 25-летнего форварда на правах аренды до конца нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что в арендном соглашении между клубами не будет опции о последующем выкупе прав на игрока.



Хесе перешёл в «ПСЖ» летом 2016 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне испанский нападающий принял участие в одном матче за «ПСЖ», выйдя на замену на 91-й минуте встречи со «Страсбургом» в Кубке Франции. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2021 года. В последние полтора сезона испанец на правах аренды выступал за «Лас-Пальмас» и «Сток Сити».