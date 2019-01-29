Сарри: ожидаю, что «Челси» купит ещё одного игрока

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри сказал, что пока не знает, купит ли клуб футболиста на замену проданному в «Монако» полузащитнику Сеску Фабрегасу.

«Думаю, нам важно подписать двух игроков. Мы приобрели одного, и я ожидаю ещё одного. Если он появится в команде, я буду счастлив, в противном случае мне придётся работать с имеющимися футболистами. Это не является большой проблемой. Конечно, я должен приспосабливать игроков к этой позиции», — приводит слова Сарри пресс-служба «Челси».

Напомним, ранее состав лондонского клуба пополнил нападающий Гонсало Игуаин.

«Челси», набрав 47 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. 30 января команда Сарри проведёт выездной матч 24-го тура с «Борнмутом».