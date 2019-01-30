Обляков: вышел на турнир без кроссовок, в носках — чуть не больше всех забил!

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился воспоминаниями из детства и рассказал о курьёзном случае, произошедшем с ним на местном футбольном турнире.



«Самое яркое футбольное воспоминание детства? Одну историю расскажу, может быть, немножко смешную. В Волховском районе проводились турниры в разных поселениях. Поехали на один такой. В 6:40-7:00 надо было сесть на электричку, потом пересесть на другую. Играли в зале – дело зимой было. И я забыл кроссовки! Делать нечего – вышел играть в носках.



Не оттоптали ли ноги? Нет, я поверх простых, тонких, надел толстые шерстяные носки. Скользил в них по деревянному полу, падал, но всё равно обыгрывал старших. Чуть не больше всех забил!» — сказал Обляков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.