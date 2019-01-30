Обляков: думаю, в Вындином Острове уже все болеют за ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о поддержке со стороны людей из деревни Вындин Остров в Ленинградской области, уроженцем которой он является.



«Сколько человек в Вындином Острове теперь щеголяет в майках ЦСКА? У меня столько родственников, друзей, что точное число не назову. Человек 20, может.



Не опасно ли в Ленинградской области в форме конкурента «Зенита» разгуливать? Я думаю, в Вындином Острове уже все болеют за ЦСКА. Люди, футболисты местные, из Волховского района, пишут, говорят при встрече: «Мы-то за «Зенит», но ты же наш земляк, играешь. Надо поддержать», — рассказал Обляков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Обляков с 2007 по 2016 год занимался в СДЮШОР «Зенит», после чего на протяжении двух лет защищал цвета «Уфы», а летом-2018 перешёл в ЦСКА.

«Я и дров наколоть могу, и огород вскопать». Нетипичный футболист Иван Обляков Как из деревни добраться до Лиги чемпионов.