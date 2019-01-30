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«МЮ» забил два гола в концовке за пять минут и вырвал ничью в матче с «Бёрнли»

«МЮ» забил два гола в концовке за пять минут и вырвал ничью в матче с «Бёрнли»
Футбол / Англия

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Бёрнли». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого мяча стал нападающий «Бёрнли» Эшли Барнс, отличившийся в начале второго тайма после передачи полузащитника Джека Корка. На 81-й минуте преимущество гостей удвоил форвард Крис Вуд, голевой пас отдал хавбек Эшли Вествуд. В конце игры полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отыграл один мяч, реализовав пенальти. Спустя пять минут отличился защитник хозяев Виктор Линделёф.

«МЮ», набрав 45 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Бёрнли» (23) — 15-е.

В 25-м туре «Бёрнли» на своём поле 2 февраля сыграет с «Саутгемптоном», а «Манчестер Юнайтед» на следующий день в гостях встретится с «Лестер Сити».

Англия - Премьер-лига. 24-й тур
29 января 2019, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
2:2
Бёрнли
Бёрнли
0:1 – Барнс – 51, 0:2 – Вуд – 81, 1:2 – Погба – 87 (пен), 2:2 – Линделёф – 90+2
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