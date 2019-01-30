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«Монако» в серии пенальти уступил «Генгаму» в полуфинале Кубка лиги

«Монако» в серии пенальти уступил «Генгаму» в полуфинале Кубка лиги
Футбол / Франция

В матче 1/2 финала Кубка французской лиги «Генгам» принимал «Монако». Встреча состоялась на стадионе «Стад дю Рудуру» и завершилась победой хозяев в серии пенальти (2:2, 5:4 по пенальти).

На 18-й минуте счёт открыл хавбек «Монако» Маркуш Лопеш. Спустя 6 минут преимущество гостей увеличил российский полузащитник Александр Головин. После перерыва Александр Менди сократил отставание «Генгама», а на 55-й минуте Марку Тюрам счёт сравнял. В серии послематчевых пенальти удачливее оказались хозяева. Таким образом, «Генгам» вышел в финал Кубка французской лиги, а «Монако» завершил выступление в турнире.

Стоит отметить, что с 14-й минуты «Монако» остался в меньшинстве в связи с удалением полузащитника Вильяма Ванкёра.

Во втором полуфинале Кубка лиги встретятся «Страсбург» и «Бордо». Игра состоится сегодня, 30 января. С турнирной сеткой можно ознакомиться на «Чемпионате».

Франция - Кубок лиги. 1/2 финала
29 января 2019, вторник. 23:05 МСК
Генгам
Генгам
2:2
5:4
Монако
Монако
0:1 – Лопеш – 18, 0:2 – Головин – 24, 1:2 – Менди – 46, 2:2 – Тюрам – 55
Удаления: нет – Ванкёр, 14
Головин забил первый гол за «Монако»
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