Оздоев: для Паредеса переход в «ПСЖ» — большой шаг вперёд, а для «Зенита» потеря

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал переход аргентинца Леандро Паредеса из российского клуба в «ПСЖ».

«Паредес — отличный игрок, не зря он перешёл в такой клуб, как «ПСЖ». Для него этот трансфер — большой шаг вперёд, а для нашей команды — серьёзная потеря. В то же время для любого игрока центра полузащиты уход Леандро — дополнительная мотивация, чтобы ещё больше работать и доказывать свою состоятельность», — приводят слова Оздоева «Известия».

По некоторым данным, «Зенит» продал 24-летнего Паредеса за € 47 млн. Хавбек подписал с французским клубом контракт до лета 2023 года. В составе российского клуба он провёл 61 матч во всех турнирах, где стал автором 10 забитых мячей, а также отметился 15 результативными передачами.