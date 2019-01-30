Насри: моя дисквалификация — это урок для всех молодых игроков

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Самир Насри рассказал о своей дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, в декабре 2016 года в организм француза попал питательный микроэлемент. Тогда хавбеку, игравшему за «Севилью», делали переливание крови, что запрещено антидопинговыми правилами.

«Я заболел, когда находился в отпуске со своей семьёй. У меня была рвота, головные боли, поэтому я попросил друга найти мне доктора. Он порекомендовал мне клинику в Севилье.

Я не знал антидопинговых правил. Это урок для всех молодых игроков. Я никогда не принимал допинг, вся информация был передана компетентным органам», — приводит слова Насри L'Equipe.

«Вест Хэм Юнайтед» объявил о подписании контракта с Насри 31 декабря 2018 года. Французский футболист заключил с клубом краткосрочное соглашение c возможностью продления и будет выступать в его составе до конца сезона-2018/19.