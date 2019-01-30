Нету прошёл медобследование для «Спортинга»

Защитник «Зенита» Луиш Нету прошёл медицинское обследование для лиссабонского «Спортинга», сообщает A Bola.

Ожидается, что португальский клуб подпишет соглашение с футболистом в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с «Зенитом». В этом случае Нету достанется «Спортингу» бесплатно, в статусе свободного агента.

30-летний Нету перешёл в «Зенит» из «Сиены» в 2013 году. Сумма трансфера составила € 6,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. Также на его счету шесть матчей в Лиге Европы.

В минувшем сезоне португалец выступал на правах аренды за турецкий «Фенербахче», но затем вернулся в российский клуб.