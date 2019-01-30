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«Зенит» увеличил предложение по хавбеку «Боки Хуниорс» Барриосу до € 15 млн

Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images
«Зенит» увеличил предложение по хавбеку «Боки Хуниорс» Барриосу до € 15 млн
Футбол / РПЛ

«Зенит» сделал новое предложение «Боке Хуниорс» по колумбийскому полузащитнику Вилмару Барриосу, сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По данным источника, российский клуб увеличил предложение до € 15 млн плюс € 2 млн. Отмечается, что «Бока» хочет получить за хавбека € 16 млн плюс бонусы и перенаправить «Зениту» счёт за оплату налогов.

При этом аргентинские СМИ утверждают, что сделка должна быть оформлена уже в ближайшие сутки.

25-летний Барриос перешёл в «Боку Хуниорс» летом 2016 года из «Депортес Толимы». Сумма трансфера составила € 2,6 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах аргентинского национального чемпионата, в которых не отметился результативными действиями и получил три жёлтые карточки.

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