Гвардиола: «Манчестер Сити» играл медленно и провёл не лучший матч

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от встречи чемпионата Англии с «Ньюкаслом». Игра прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн и завершилась сенсационной победой хозяев со счётом 2:1.

«Я люблю своих футболистов, благодаря которым в Англии я заработал репутацию. Знаю, каково им сейчас, поэтому я рядом с ними. У меня отличная команда, невероятные игроки. Бывает, что игра не идёт по плану. До этого мы выиграли восемь матчей подряд и забили 30 голов. Сегодня мы играли медленно, пропустили после первого удара, а затем с пенальти. Хочу поздравить «Ньюкасл». Мы же провели не лучший матч. Наши игроки не были агрессивны, поэтому не смогли взять верх», – цитирует ВВС Гвардиолу.