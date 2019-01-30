Матич: «Манчестер Юнайтед» должен быть доволен ничьей с «Бёрнли»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич поделился впечатлениями от домашнего матча 24-го тура АПЛ с «Бёрнли». За три минуты до окончания основного времени манкунианцы уступали в счёте 0:2, но смогли забить два мяча и уйти от поражения.



«Я считаю, что мы потеряли два очка. Наша команда хотела победить, но если учесть, что мы проигрывали 0:2, то должны быть довольны ничьей. Однако нам нужно играть лучше, нужно учесть свои ошибки, прибавить и играть, как в последних семи-восьми матчах. Но надо помнить, что в АПЛ каждый клуб обладает мастерством и наказывает за нереализованные моменты. Это и сделал «Бернли», — цитирует Матича BBC.



«МЮ», набрав 45 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Бёрнли» (23) — 15-е.

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