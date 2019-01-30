Жардим: во втором тайме игроки «Монако» устали, у Головина сводило ноги

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим оценил выступление команды в проигранном матче 1/2 финала Кубка французской лиги с «Генгамом» (2:2, серия пенальти — 4:5).



«Первый тайм мы провели лучше, чем второй. Но мы сыграли практически 87 минут вдесятером. С учётом усталости было невозможно сохранить атакующий настрой во втором тайме. Многие футболисты атаки сильно устали. Мартинш не так много играл в «Атлетико», а у Головина сводило ноги. Поведение и самоотдача игроков были на хорошем уровне. Мне это понравилось. Это то, что я хочу видеть.



Облегчает ли это факт вылета из Кубка лиги? Думаю, да. Я доволен отношением игроков к этому матчу и их вовлечённостью на протяжении всей встречи. Это самое главное», — цитирует Жардима L’Equipe.

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