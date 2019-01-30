Сала в заявке за «Кардифф», цветы и минута молчания. Грустные фото акции памяти

29 января аргентинский игрок Эмилиано Сала должен был сыграть за «Кардифф Сити» в матче с «Арсеналом». Однако на следующий день после трансфера из «Нанта» частный самолёт с футболистом на борту пропал вблизи Нормандских островов. Судно до сих пор не найдено, а поиски были возобновлены только после сбора дополнительных средств.



Из-за произошедшей трагедии «Кардифф» организовал акцию памяти на стадионе «Эмирейтс». Многие болельщики принесли аргентинские флаги, а трибуны окрасились в жёлто-зелёные цвета в честь «Нанта».



Трогательные кадры с минуты молчания в память о пропавшем Эмилиано Сале – в фоторепортаже из Лондона.