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Автобус «Урала» попал в ДТП

Автобус «Урала» попал в ДТП
Футбол / РПЛ

Клубный автобус «Урала» попал в дорожно-транспортное происшествие в Екатеринбурге, сообщает «Екатеринбург Онлайн».

Инцидент произошёл на кольцевой дороге (ЕКАД), на участке между поворотом на Широкую Речку и Солнечный. Из-за обильного количества снега автобус занесло, и он съехал в кювет. Внутри транспортного средства находился лишь водитель, он не пострадал.

В результате ДТП у автобуса была серьёзно повреждена правая задняя часть. Чтобы вытащить его из кювета, пришлось вызывать грузовую технику.

Футболисты «Урала» в настоящий момент находятся на сборах. В первом матче после зимнего перерыва, который состоится 3 марта, команда на своём поле примет «Зенит». После 17 туров «Урал» занимает девятое место в таблице чемпионата России.

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