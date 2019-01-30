Автобус «Урала» попал в ДТП

Клубный автобус «Урала» попал в дорожно-транспортное происшествие в Екатеринбурге, сообщает «Екатеринбург Онлайн».



Инцидент произошёл на кольцевой дороге (ЕКАД), на участке между поворотом на Широкую Речку и Солнечный. Из-за обильного количества снега автобус занесло, и он съехал в кювет. Внутри транспортного средства находился лишь водитель, он не пострадал.



В результате ДТП у автобуса была серьёзно повреждена правая задняя часть. Чтобы вытащить его из кювета, пришлось вызывать грузовую технику.

Футболисты «Урала» в настоящий момент находятся на сборах. В первом матче после зимнего перерыва, который состоится 3 марта, команда на своём поле примет «Зенит». После 17 туров «Урал» занимает девятое место в таблице чемпионата России.