Почеттино: ситуация со стадионом влияет на «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что на игре его команды сказалась ситуация с новым стадионом, открытие которого уже неоднократно откладывалось.



«Идея была в том, чтобы играть на новом стадионе уже в сентябре. Сейчас почти февраль, и мы до сих пор не в курсе, когда переедем. Это очень большое разочарование для каждого. В первую очередь для Даниэля Леви и руководства, потому что они не смогли довести это дело до конца вовремя.



Конечно, это влияет на команду и всех, кто работает в клубе. Поэтому я обязан сохранять позитивный настрой и быть оптимистом. Я всегда призываю фанатов к тому, чтобы они гнали нас вперёд, мы нуждаемся в поддержке», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

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