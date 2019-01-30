«Рома» близка к приобретению Виды у «Бешикташа» за € 7,5 млн

Защитник «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида близок к переходу в «Рому». Как сообщает Sky Sport Italia, стороны договариваются о трансфере в размере € 7,5 млн. При этом пока неизвестно, будет ли это полноценный трансфер, аренда с обязательством выкупа или только с опцией выкупа.



В настоящее время переговоры находятся на решающей стадии, и клубы могут официально объявить о переходе в ближайшее время.

В нынешнем сезоне в активе Виды 16 матчей в турецкой Суперлиге. Ранее СМИ сообщали об интересе к Домагою со стороны «Эвертона», «Вест Хэма» и «Ливерпуля». Напомним, что Вида из киевского «Динамо» в «Бешикташ» перешёл в январе прошлого года на правах свободного агента.



Вида в прошлом году стал серебряным призёром чемпионата мира.